Новым мужем Асмус может стать друг Харламова – Тимур Батрутдинов

Наладить семейную жизнь актрисы взялся известный сводник Петр Листерман.

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус сейчас не обсуждает только ленивый. Говорят, что комик уже нашел замену без пяти минут бывшей жене и якобы вовсю флиртует с актрисой Яной Кошкиной.

А вот Кристина, по слухам, пока остается одинокой. Поэтому главный сводник страны Петр Листерман решил помочь артистке в поисках нового мужа. Об этом он сообщил в Instagram.

Листерман опубликовал фото Кристины Асмус на своей странице в соцсети.

– Пацаны, какого жениха я должен подобрать для этой девушки? – задал вопрос Петр своим подписчикам.

Комментарии не заставили себя долго ждать. Аудитория Листермана тут же начала предлагать подходящих кандидатов в мужья для Асмус. Больше всего голосов набрал хороший друг Гарика Харламова – Тимур Батрутдинов.

Так же подписчики сводника посчитали, что Кристине может подойти Джиган (который, между прочим, женат) или Гуф. А еще, по мнению интернет-пользователей, Асмус может поладить с американским порноактером Джонни Синсом или его французским коллегой Пьером Вудманом.

Однако один из подписчиков Листермана посчитал, что перед тем, как искать жениха для Кристины, нужно сначала посоветоваться с Харламовым.

– Гарик за это спросить может, – предупредил Листермана интернет-пользователь.

Петр в свою очередь пояснил, что и так собирается обсудить этот вопрос с юмористом.

– Когда мы найдем ей жениха, конечно, его кандидатуру согласуем с ее бывшим, – успокоил своих подписчиков Листерман.

Сама же Кристина по поводу поисков ей нового мужа главным сводником страны пока еще не высказывалась. Артистка в последнее время вообще перестала что-либо писать о предстоящем разводе, а вместо этого на своей страничке устраивает розыгрыши ценных призов и рассказывает занимательные факты о себе.

Например, недавно артистка призналась, что иногда ей приходится курить для поддержания разговора.

– В курилке театра, на съемочной площадке или просто в большой компании я могу срельнуть у кого-то сигарету и с умным видом поддерживать беседу. При этом, когда я типа затягиваюсь, я в основном отворачиваюсь, так как вообще не умею курить сигареты, – призналась Кристина.