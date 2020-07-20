Муж-наркоман жестко избивал Марину Федункив: Я понимала, что он убьет меня

Популярная актриса и стендап-комик призналась, что стала жертвой домашнего насилия.

В интервью телеканалу «Супер» звезда ТНТ рассказала, что супруг систематически избивал ее. Сначала он оправдывался потерей памяти, а потом напрямую говорил, что убьет ее, если она кому-то пожалуется или вызовет полицию.

«И я понимала, что он это сделает», – рассказала Федункив.

Ей было настолько стыдно и страшно, что она придумывала истории, как получила синяк, упав в бане.

– Мне было проще сказать, что я напилась, чем признаться, что мой муж меня бьет, – откровенничает актриса.

Случались и переломы. Со сломанной ногой, отекая, Федункив отправлялась в 9-часовые перелеты на гастроли, потому что график уже утвержден.

– Доходило до смешного. Зрители не понимали, чего я на поклон с гипсом выхожу, не снимаю его.

Поклонники не верили, что травма – это не сценическая находка режиссеров шоу.

При этом Марина Федункив не осуждает Регину Тодоренко, которая задала вопрос всем жертвам домашнего насилия «А что сделала ты, чтобы тебя не били?», после чего подверглась жесткой критике и потеряла ряд рекламных контрактов.

«Ну как я могу ее осуждать? Не было у нее такого опыта. Может быть, просто не подумала. В любом случае это ее мнение», – подчеркнула звезда Comedy Woman.

Перед началом записи интервью ведущая шоу порадовалась, что на этот раз у нее героиня из мира юмора, и предполагала: разговор должен получиться веселым, а то последние встречи были с печальным налетом. Однако это интервью не стало исключением. Тем не менее актриса оптимистично смотрит в будущее и готовит авторское шоу, в котором будет совмещен юмор и музыка.