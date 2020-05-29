"Настоящее чудо": в состоянии сатирика Трушкина произошли изменения

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин уже четвертую неделю находится в реанимации одной из столичных больниц. Врачи активно борются за жизнь юмориста, у которого диагностирован коронавирус. Еще совсем недавно состояние Трушкина медики оценивали как тяжелое. Впрочем, на днях из больницы пришли радостные вести.

– У Толи наметилась положительная динамика, – рассказал Sobesednik.ru близкий друг Трушкина, художник России Никас Сафронов. – Коронавирус стал отступать. Мы долго ждали этого момента. Потому как объем поражения легких у Толи был очень серьезный – семьдесят процентов. Буквально вчера мы разговаривали с его женой: она тоже очень рада.

Никас отметил, что известие о положительной динамике в состоянии Трушкина пришло в великий церковный праздник Вознесения Господня. Сафронов видит в этом хороший знак. Мол, произошло настоящее чудо.

– Мы все молились за Толю, – продолжает Никас. – Я несколько раз заказывал молебны о здравии в храмах. Его супруга тоже активно молилась. У нее в комнате постоянно зажжена лампадка. Думаю, что благодаря высокому профессионализму врачей и с помощью наших молитв Толя пошел на поправку.

Никас Сафронов и Анатолий Трушкин

Впрочем, о выздоровлении Трушкина пока говорить рано. Врачи пока делают осторожные прогнозы. И не могут сказать, когда Анатолия переведут в обычную палату. Это Надежде Бабкиной удалось после двухстороннего воспаления легких через месяц приступить к работе. У Трушкина, судя по всему, организм не такой сильный.

Напомним, в одну из столичных больниц Трушкин был доставлен 8-го мая. У юмориста зафиксировали двустороннее воспаление легких. Состояние артиста было крайне тяжелым: удушье, высокая температура, расстройство стула.

Уже после публикации данного материала нам сообщили: сегодня Анатолия Трушкина перевели из реанимации в обычную палату.