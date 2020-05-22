Третью неделю в реанимации: состояние сатирика Трушкина резко ухудшилось

Sobesednik.ru узнал о резком ухудшении здоровья писателя-сатирика Анатолия Трушкина, который был госпитализирован с пневмонией в одну из столичных клиник несколько недель назад. Тест на коронавирус подтвердил: Трушкин заражен COVID-19.

Сначала мужчина лежал в обычной палате, но затем у него обострились проблемы с дыханием, и врачи были вынуждены перевести вип-пациента в реанимацию.

– Анатолий Алексеевич находится в тяжелом состоянии, – рассказал Sobesednik.ru близкий друг писателя, художник Никас Сафронов. – Я буквально вчера разговаривал с главным врачом больницы. Она надеется, что доктора справятся. Объем поражения легких у Трушкина, к сожалению, очень большой. И их наполняемость кислородом составляет всего 80 процентов. Но он дышит самостоятельно, хотя периодически прибегает к кислородной маске. А еще у Толи повышенное давление: 140 на 80. Обычно у него оно ниже.

Никас Сафронов переживает: сатирик не сразу обратился к врачам из районной поликлиники, когда заболел, а те не так быстро распознали болезнь. Добавляет волнения и отсутствие связи с Трушкиным – тот находится в реанимации уже с 8 мая. И пока речи о том, что его переведут в обычную палату, нет.

К тому же выяснилось, что коронавирусом заразилась и жена Анатолия Трушкина, которая в первые дни после госпитализации мужа полагала, что с ней ничего страшного не произошло и чувствовала себя хорошо.

– Жена Толи Наташа тоже заболела, – сообщил нам Сафронов. – Сдала анализы на коронавирус. Оказалось, у нее положительный результат. Она сейчас пьет антибиотики. Температура у нее очень низкая – 35,5. Но Наташа держится. И молится за то, чтобы Толя поскорее поправился. Говорит, что у нее все время зажжена лампадка. И я молюсь, чтобы он побыстрее выздоровел. Недавно был в Ульяновске, в церкви Святой Анны, в строительстве которой я когда-то принимал активное финансовое участие, и попросил, чтобы священники тоже читали молитвы за Трушкина и за его супругу.