Новая жертва коронавируса: врачи спасают сатирика Трушкина

Сатирик Анатолий Трушкин экстренно доставлен в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус. 78-летний артист почувствовал недомогание несколько дней назад.

У звёзды юмористических программ высокая температура и сильный кашель. Поняв, что заниматься самолечением опасно, Трушкин обратился к врачам.

Сатирик уже сдал текст на коронавирус, его результаты будут известны в ближайшие дни.

Напомним, что коронавирус уже сразил многих знаменитостей. Среди них — Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Петр Красилов, Александр Васильев и другие.

Сатирик не понимает, где мог заразиться коронавирусом. Трушкин соблюдал самоизоляцию — выходил из дома лишь в редких случаях в магазин. Кстати, супруга артиста при этом абсолютно здорова.

На данный момент Трушкин в сознании, необходимости подключать его к аппарату ИВЛ нет.