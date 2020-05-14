"Еле откачали": Сафронов заказал молебен в храме за здравие Трушкина

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин по-прежнему остается в больнице: медики зафиксировали у юмориста двустороннюю пневмонию. Сатирик находится под пристальным наблюдением врачей, но болезнь протекает тяжело. Новости о состоянии Трушкина корреспонденту Sobesednik.ru откровенно рассказал его близкий друг, художник Никас Сафронов.

– Стабильного улучшения пока нет. Но Толя в сознании, разговаривает, – делится Никас. – Мы с ним постоянно на связи. Ему тяжело: температура держится, слабость, дышать трудно. Мы все молимся, чтобы он быстрее выздоровел. Я заказал службы в храмах за его здравие, ведь Трушкин – один из самых близких моих друзей.

Никас уверяет: Анатолий Алексеевич выполняет все предписания врачей. И ни в чем не нуждается – в больнице есть все необходимые лекарства и оборудование, да и медперсонал там высокопрофессиональный.

– К Толе все относятся с огромным вниманием, потому что врачи понимают: он русский гений! – продолжает Никас. – Но я очень надеюсь, что у него все-таки не коронавирус. Может, просто проблемы с легкими?.. Мало кто знает, что Трушкин уже серьезно болел несколько лет назад. Мы его буквально откачивали: у него гемоглобин упал в разы ниже нормы. Тогда врачи сделали все, чтобы его восстановить. Но организм сатирика сильно ослаб с тех пор. Я уверен, что Толя поправится, несмотря на все перипетии. Он сильный человек, поэтому обязательно сможет выздороветь и еще долго будет радовать нас своими замечательными сатирическими рассказами.