"Удушье, температура 39,2": Сафронов рассказал о состоянии сатирика Трушкина

Знаменитый писатель-сатирик Анатолий Трушкин продолжает лечение в одной из столичных больниц, куда его положили с подозрением на коронавирус. У юмориста зафиксировано двустороннее воспаление легких.

Трушкин не скрывает, что чувствует себя плохо. «Температура, кашель, расстройство желудка!» — коротко сообщил 78-летний писатель-сатирик. Самый известный художник страны Никас Сафронов знает о самочувствии Анатолия Алексеевича не понаслышке – именно он настоял на том, чтобы Трушкин лег в больницу.

– Анатолий Алексеевич заболел 5 мая, – рассказывает Никас Сафронов. – У него поднялась температура до 39 градусов, появился кашель, удушье, стало тяжело дышать. Несмотря на опасные симптомы, к врачам он обращаться не спешил. Считал, что из-за большого количества заразившихся мест в московских больницах нет. Мы с ним старинные друзья, он позвонил мне, и я его убедил, что надо вызвать «скорую». Когда к нему приехали врачи, у него было зафиксировано снижение кислорода в крови. Поэтому они приняли решение о госпитализации. К счастью, несмотря на эпидемию, места в клиниках есть – в этом плане у нас все хорошо. Сейчас Трушкину оказывают полноценное лечение.

По словам художника, пока еще об улучшении состоянии сатирика речи не идет. Но врачи надеются, что в ближайшие дни ситуацию удастся стабилизировать.

– Температура пока держится: недавно измерял – 39,2, – продолжает Никас. – Ему сделали КТ, которое показало двустороннее воспаление легких. Врачи делают все возможное, чтобы помочь Трушкину. Он буквально сейчас звонил мне, благодарил за то, что я заставил обратиться к медикам. Мы все надеемся, что уже вскоре все наладится.

Сам писатель-сатирик не знает, где мог подцепить COVID-19.

– Результаты теста жены Анатолия Алексеевича еще не пришли, – продолжает Никас. – Я волнуюсь, как бы не заболела и она тоже. Но у нее симптомов нет никаких. Что касается Толи, то он не понимает, где мог подхватить коронавирус. Он соблюдал самоизоляцию, выходил на улицу в исключительных случаях. Трушкин не исключает, что заразился в лифте.