Ближайший выпуск передачи Михалкова можно будет посмотреть только на Youtube

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» не будут показывать в эфире телеканала «Россия 24».

Об этом со ссылкой на пресс-службу режиссера сообщает ТАСС. Отмечается, что передачу можно будет посмотреть только на Youtube-канале «БесогонТВ».

В новом выпуске под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» речь пойдет о том, «кто и как отреагировал на предыдущий выпуск программы под названием "У кого в кармане государство?"»

Пока не уточняется, будет ли «БесогонТВ» еще показываться в эфире «России 24».

В начале мая телеканал снял с эфира выпуск программы Михалкова, в котором он, среди прочего, заявил, что Билл Гейтс планирует вживить чипы миллиардам человек, чтобы контролировать и сокращать население планеты. Режиссер обвинил «Россию 24» в цензуре.