Генпрокуратура признала фейком информацию о чипировании граждан

Генпрокуратура вновь сообщила о выявлении фейка о коронавирусной инфекции. В этот раз речь идет о распространении информации об искусственном происхождении COVID-19.

Надзорное ведомство обратилось к Роскомнадзору с требованием ограничить доступ к материалу, где сообщается, что коронавирусная инфекция является генно-модифицированным оружием, созданным для проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка.

Начато уголовное разбирательство по факту распространения недостоверной информации, угрожающей общественному здоровью.

Где именно опубликована эта инфомация, в сообщении Генпрокуратуры не уточняется. Но такие интерпертации стали особенно популярны после выхода передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» на ВГТРК, где режиссер на полном серьезе заявлял о планах Билл Гейтса чипировать все население для сокращения людской популяции.