Макаревич прокомментировал слух о неприязни министра культуры к "Машине времени"

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич подтвердил на своей странице в Facebook, что идея о съемках фильма к 50-летию коллектива не нашла поддержки именно в кинодепартаменте Минкульта, которым тогда руководила нынешний министр культуры Ольга Любимова.

При этом, добавляет Макаревич, идея была одобрена в Управлении президента по общественным проектам и устно утверждена Владимиром Мединским.

Вскоре после назначения Любимовой на должность министра культуры в составе нового правительства одним из распространенных слухов о ней стало то, что она якобы ответила на просьбу о финансировании съемок фильма, посвященного «Машине времени», фразой «Мы врагов не поддерживаем».

«Была ли произнесена сакральная фраза про врагов – не знаю, не присутствовал, но если была (а присутствовавшие утверждают, что была), то будущий министр записал во враги не только "Машину времени" (мы-то ладно, можно подумать, нам минкульт вообще когда-то деньги давал), но и ведущих российских кинорежиссёров – Лунгина, Тодоровского, Митту, Сегала, далее по списку», — написал Макаревич.

Ранее сообщалось, что Ольга Любимова удалила из «Живого Журнала» записи прошлых лет, в частности те, в которых она признает себя «некультурным человеком».