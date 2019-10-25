Собянин даст Богомолову полмиллиарда

Московский бюджет готов выделить почти 519 млн рублей на реставрацию Театра на Малой Бронной, возглавляемого Константином Богомоловым. Год назад муж Ксении Собчак открыто агитировал за Сергея Собянина на выборах столичного мэра.

Ты мне, я тебе

О необходимости срочного ремонта исторического здания Константин Богомолов заявил в конце мая этого года – сразу же, как только получил должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной.

Назначение прежде оппозиционного режиссера, ставшего вдруг рьяно призывать голосовать за Сергея Собянина на прошлогодних выборах мэра Москвы, многими тогда было воспринято как плата за лояльность. Если так, то деньги вслед за должностью последовали, можно сказать, незамедлительно.

17 октября на официальном сайте единой информационной системы в сфере госзакупок был опубликован тендер на «Выполнение ремонтно-реставрационных работ» объекта по адресу ул. Малая Бронная, д. 4, стр. 2. Начальная цена контракта – 518 708 530 рублей. Исполнитель будет выбран в ноябре.

Как следует из техзадания, капитальный ремонт затронет каждый уголок театра – от подвала до чердака. В частности, реставрация ждет зрительный зал, фойе и буфет. Старое покрытие пола снимут и воссоздадут фигурный паркет из ценных пород дерева. Парадную люстру снимут и отреставрируют в мастерской. Будет как новая и парадная лестница: ее ремонт включает реставрацию ступеней, штукатурного руста стен, деревянного поручня, очистку и восстановление ограждения. В зоне 1-го этажа парадной лестницы и на промежуточных площадках по сохранившимся фотографиям воссоздадут историческую метлахскую плитку.

На все работы строителям отводится полтора года. Проект контракта предполагает, что актеры Театра на Малой Бронной освободят помещение 15 января 2020 года, а вернутся уже по окончании ремонта – после 15 июля 2021-го. Все это время труппа Богомолова будет репетировать и играть спектакли во Дворце на Яузе. Ранее его обжил «Современник» – пока велась масштабная реконструкция здания на Чистопрудном бульваре.

Театр переживет «Ренессанс»

Кстати, генподрядчиком при ремонте «Современника» и разработчиком проектной документации по реставрации Театра на Малой Бронной выступает одна и та же компания – АО «Ренессанс Реставрация».

Эта фирма, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, – один из крупнейших игроков на российском рынке реставрации. И припеваючи живет за счет госконтрактов: в 2017 году выручка реставраторов составила 2,6 млрд. Созданная в 2005 году, она стала активно побеждать в тендерах на реставрацию исторических объектов лишь с 2015 года, когда с рынка ушла петербургская же компания «БалтСтрой» (ее топ-менеджеры и чиновники Министерства культуры были фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Это дело известно как «Дело реставраторов». – Авт.).

Впрочем, деятельность «Ренессанс Реставрации» тоже сопровождается скандалами: то Русский музей из-за протестов сотрудников и градозащитников, опасающихся за сохранность памятника, решит приостановить реконструкцию двора-колодца Михайловского дворца (цена вопроса – 1,12 млрд рублей). То петербургские антимонопольщики, заподозрив нарушения в оценке заявок участников, отменят итоги выигранного компанией конкурса на реставрацию Дворцовых конюшен в Петергофе (409,7 млн рублей).

Тем не менее сегодня «Ренессанс Реставрация» практически не знает поражений при подаче заявок на выполнение госконтрактов: в настоящий момент компания выполняет реставрационные работы для Русского музея (свыше 300 млн рублей), Петергофа (больше 235 млн рублей), московского Театра Эстрады под руководством Геннадия Хазанова (почти 33 млн рублей). Общая стоимость контрактов, заключенных с госучреждениями в 2015–2018 годы, – более 8 млрд.

Весной этого года вокруг работы «Ренессанс Реставрации» разгорелся новый скандал: специалистов возмутил аляповатый вид «Каменного цветка» – одного из исторических фонтанов ВДНХ, на обновление которых потратили почти... 3 млрд! Тогда реставраторы утверждали: скоро фонтан потускнеет и будет выглядеть менее вызывающе ярко. До сих пор ждем.