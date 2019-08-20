Дебаты Богомолова и Пархоменко на "Эхе Москвы" о протестах – в цифрах

19 августа в эфире радио «Эхо Москвы» прошли дебаты журналиста Сергея Пархоменко и режиссера Константина Богомолова.
Стороны спорили о последних протестах, вызванных нерегистрацией независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму — и, по дополнению самого Богомолова, «о более глобальных вещах, о самом протесте, о том, что было в [20]11-12 годах и что сейчас».
За рубежом, где культура дебатов развивается дольше, дискуссии в прямом эфире принято сравнивать в том числе и в численных показателях. Sobesednik.ru попытался оценить спор Пархоменко и Богомолова таким образом.
Дебаты продолжались 50 минут и три секунды, из них выступления Пархоменко и Богомолова заняли 90% эфирного времени.
54% этого времени говорил Константин Богомолов (который выбрал более театральную манеру с длинными паузами; подробнее об этом ниже); 44% времени говорил Сергей Пархоменко; примерно минуту в общей сложности спорящие говорили одновременно.
Сергей Пархоменко выбрал более агрессивную манеру дискуссии: он перебивал Богомолова (или начинал говорить, когда ему не был задан вопрос) 13 раз; Константин Богомолов перебивал Пархоменко десять раз.
Основная тема дискуссии была предзадана (формат дебатов, как упомянул в самом начале передачи ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев, определил телеканал «Дождь», однако позднее не смог договориться с Богомоловым об условиях и деталях). Однако основные темы и позиции спорящих помогает выявить и то, кого (каких личностей) они упоминают в своих выступлениях (сами, не с подачи ведущего).
Сергей Пархоменко пять раз упомянул Сергея Собянина,
по три раза — Алексея Навального и Илью Яшина, находящихся под арестом,
по два раза — Владимира Путина и театрального режиссера и педагога Андрея Гончарова
(студентом которого в ГИТИСе был Константин Богомолов),
намекая на излишне выспреннюю манеру выступления Богомолова.
Константин Богомолов упомянул Сергея Собянина четыре раза,
остальных (в том числе Путина самостоятельно и Гончарова отвечая на претензии Пархоменко)
не более чем по разу.
Видео дебатов на канале «Эха Москвы» на Youtube: