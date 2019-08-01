"Левада-центр": россияне верят Соловьеву, но перестают доверять телевидению

Опрос «Левада-центра» показал, что Владимир Соловьев возглавил пятерку журналистов, вызывающих наибольшее доверие у россиян.

Как передает РБК со ссылкой на результаты исследования социологов, в топ-5 российских журналистов, вызывающих наибольшее доверие у опрошенных, вошли исключительно представители федеральных телеканалов.

Это ведущие телевизионных ток-шоу и новостных программ Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1»), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1»), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1»).

При этом популярные у более молодой аудитории журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, ведущие собственные блоги на YouTube, в данный список не вошли вообще.

По словам замдиректора «Левада-центра» Дениса Волкова, такая ститистика связана с каналом получения информации. «Все-таки телевидение остается основным источником информации, так что, кто в телевизоре — тот и пользуется доверием», — пояснил он.

Однако другое исследование социологов, на которое также обращает внимание РБК, показывает резкое падение доверия россиян к ТВ за последние десять лет — с 80% до 55%. При этом доверие к этому каналу передачи информацию сохраняют в основном люди старше 35 лет, остальные же считают его зависимым от государства.

Кроме того, за последнее десятилетие сократилась и общая аудитория зрителей российского ТВ: сейчас информацию из телевизионных программ предпочитают получать 72% опрошенных, тогда как в 2009 году их число было на уровне 94%.

Интернет и соцсети при этом как источники новостей по значимости сегодня опережают все остальные источники информации, кроме ТВ. За десять лет их аудитория выросла в три раза: с 9% до трети населения страны (34% — соцсети и 32% — интернет). В двух возрастных группах потребление новостей из соцсетей превышает долю ТВ: 64 против 42% у молодежи (18–24 лет) и 56 против 49% у респондентов от 25 до 34 лет.