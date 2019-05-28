Канны-2019: победа "Паразитов" и Бандераса

25 мая завершился 72-й Каннский кинофестиваль. Сразу после церемонии награждения «Собеседник» позвонил Антону Долину, главреду журнала «Искусство кино», чтобы расспросить его о неожиданных итогах киносмотра, определяющего судьбы мирового кинематографа.

— Во-первых, все поздравляют Россию с двукратной победой «Дылды» Кантемира Балагова! Фильм получил приз за режиссуру от жюри «Особого взгляда», а потом приз от критиков, от ФИПРЕССИ. Это, конечно, очень круто и, я бы даже сказал, неслыханно для российского режиссёра, тем более настолько молодого. Балагову всего 27 лет, и это только вторая его картина.

Если говорить об основном конкурсе, лично я призами доволен, — сказал Долин. — Среди них есть и несколько сомнительных позиций. Я считаю, что бразильский фильм «Бакурару» и французский «Отверженные» — это довольно средние картины. Но француженка Селин Сьямма, получившая приз за сценарий картины «Портрет девушки в окне», очень талантливый человек, и картина получила превосходную критику, поэтому ее награждение для меня неудивительно, как и награждение братьев Дарденнов за режиссуру фильма «Молодой Ахмед». Да, конечно, это не самая лучшая их картина, но они безусловно лидеры сегодняшнего европейского кино, затрагивают самые горячие проблемы, в данном случае исламизм в Европе.

Мне также понятно, почему другие классики, кроме Дарденнов, никаких призов не получили. Ни фильм Альмодовара, посвященный воспоминаниям стареющего режиссёра, ни фильм Тарантино, посвящённый ностальгическому путешествию в Голливуд 69-го года, ни «Тайная жизнь» Малика о мученике времён Второй мировой войны. Все они погружены в некую позапрошлую жизнь, в решение вечных проблем, и очевидно, что жюри Канн с Гонсалесом Иньярриту во главе это не интересовало. Его интересовала современность и то, как ее вскрывают режиссеры молодые и актуальные — они и получили призы.

Я не думаю, что имеет смысл расстраиваться за Тарантино, Малика и Альмодовара. Это гениальные люди, у которых есть и высшие призы, и любовь всего мира. Кроме того, лучшее в фильме Альмодовара — это Антонио Бандерас, и он получил свой заслуженный приз за лучшую роль. Может, Иньярриту лично болел за награждение Бандераса, это все-таки испаноязычный мир.

Награждение двух главных картин фестиваля у многих русских критиков вызвало резкое неприятие. Во-первых, «Атлантика» Мати Диоп (Гран-при, то есть каннское «серебро»). Диоп действительно первая чернокожая режиссёр-дебютант из Африки в конкурсе Канн, такого никогда не бывало. Но не надо из этого делать автоматически вывод, что ее взяли только за это, а фильм сам по себе нехорош. На мой взгляд, ее фильм — замечательный, я вообще дважды его посмотрел. Это уникальная работа, со своим новым киноязыком, и награждение его закономерно.

И наконец, фильм «Паразиты» режиссёра Пон Джун Хо. Во-первых, это первая «Золотая ветвь» для Южной Кореи. Не будем забывать, что идеальная задача Каннского кинофестиваля — это вершить историю кинематографа. И это состоялось. Корея, которая давно по факту является одной из основных кинематографических стран в мире, наконец признанно получила «золото» главного европейского фестиваля. Пон Джун Хо — всеми признанный мастер, и «Паразиты» — один из лучших его фильмов. Это социальная драма о классовом расслоении и борьбе, эта тема касается всех, и она решена не сухо и абстрактно, а в качестве бурлескной кровавой комедии — жанр, который публике, безусловно, понравится. И то, что фильм был куплен для российского проката ещё до вручения «Пальмы» (а корейские картины наш прокат не очень-то берет), означает, что эта картина высоких художественных качеств, — заключает Долин.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №19-2019.