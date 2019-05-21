Квентин Тарантино представил в Каннах новую картину "Однажды в Голливуде"

В начале августа нынешнего года российские зрители смогут увидеть на больших экранах новый полнометражный фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Сюжет картины закручен вокруг истории звезды телевестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута в 1969 году в Лос-Анджелесе. Действие разворачивается на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона и их убийством молодой беременной супруги режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт. В Сети уже доступен трейлер нового фильма режиссера.

Тарантино пригласил на ведущие роли звезд первой величины: Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Брэда Питта, Марго Робби, Курта Рассела, Тимоти Олифанта, Дакоту Фаннинг, Люка Перри и других.

С «Однажды в Голливуде» режиссер вернулся на Каннский фестиваль через 25 лет после триумфа своего «Криминального чтива». Критики предрекают новой работе мэтра не меньший успех.

Бюджет картины составил 100 миллионов долларов. Тарантино обратился к гостям кинофестиваля через Твиттер и попросил их не раскрывать интригу и детали сюжета картины до мировой премьеры.