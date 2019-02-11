Картины "Рома" и "Фаворитка" стали триумфаторами премии BAFTA

Фильм Альфонсо Куарона «Рома» стал лучшим по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Как передает Русская служба «Би-би-си», в ночь на понедельник, 11 февраля, в Лондоне прошла церемония награждения победителей премии BAFTA, которую часто называют индикатором предстоящего голосования жюри Американской киноакадемии.

Триумфатором BAFTA в этом году оказалась историческая трагикомедия Йоргоса Лантимоса «Фаворитка», которая получила семь наград, в том числе в номинациях «лучший британский фильм» и «лучшая актриса».

Вторым после «Фаворитки» по числу статуэток BAFTA стала картина мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома», ранее уже завоевавшая главные награды гильдий режиссеров и кинокритиков США. Британская академия кино и телевизионных искусств наградила эту черно-белую ленту о жизни семьи в Мехико статуэтками за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу, а также как лучший фильм на иностранном языке.

Лучшим актером киноакадемия признала Рами Малека, сыгравшего главную роль в фильме «Богемская рапсодия», посвященном музыкальной группе Queen. Напомним, что в начале января актерская работа Малека уже была отмечена «Золотым глобусом».