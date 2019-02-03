Фильм "Рома" Куарона получил главную премию Гильдии режиссеров США

В ночь на воскресенье, 3 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Гильдии режиссеров США.

Как сообщается на официальном сайте премии, обладателем главного приза Гильдии кинорежиссеров в категории «Лучший фильм» стал Альфонсо Куарон со своей картиной «Рома».

Отмечается, что в этой номинации Куарон обошел таких кункурентов, как Брэдли Купер с картиной «Звезда родилась», Спайк Ли с фильмом «Черный клановец», Адам МакКей с лентой «Власть» и Питер Фаррелли с «Зеленой книгой».

Сама церемония вручения премий Гильдии режиссеров США состоялась в ночь на воскресенье, 3 февраля, в Лос-Анджелесе. Напомним, что награды гильдий режиссеров, актеров и сценаристов считают показателем настроений профессионалов кино в преддверии вручения награды киноакадемии США «Оскар».