Американские кинокритики назвали фильм "Наездник" лучшим фильмом года

Члены Национального общества кинокритиков США распределили награды в области киноискусства.

Как передает The Hollywood Reporter, лучшим фильмом года, по мнению американских кинокритиков, стала картина китайского режиссера Хлои Чжао «Наездник», которая рассказывает о молодом ковбое Брэди, вынужденном оставить родео после травмы головы.

Согласно имеющейся информации, второе место досталось фильму мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома», который также получил награду за лучшую режиссуру, а третье — южнокорейской картине Ли Чхан-дона «Пылающий».

Лучшей актрисой стала Оливия Колман (фильм «Фаворитка»), а награду за лучшую мужскую роль от кинокритиков получил Итан Хоук («Дневник пастыря»).