"Богемская рапсодия" получила "Золотой глобус" как лучшая драма года

В Лос-Анджелесе прошла 76-я торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус».

Ранее Sobesednik.ru писал, что американские кинокритики наградили Альфонсо Куарона за лучшую режиссуру в фильме «Рома».

Как передает NBC, за свою работу над данной картиной днем позднее Альфонсо Куарон также получил «Золотой глобус», а сам его фильм был назван лучшей лентой на иностранном языке.

76-я торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась минувшей ночью в американском Лос-Анджелесе.

Триумфатором премии в этом году также оказался фильм «Богемская рапсодия»: ленте достались «Золотые глобусы» в номинациях «Лучший драматический фильм» и «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» (Рами Малек).

Лучшим анимационным фильмом жюри признало «Человека-паука: Через вселенные». Картина обошла «Суперсемейку-2», «Остров собак», «Ральф против интернета» и «Мирай из будущего».

«Золотой глобус» в номинации «Лучший комедийный фильм» получила картина «Зеленая книга», а награду за лучшую мужскую роль в комедии получил Кристиан Бэйл, сыгравший в фильме «Власть».