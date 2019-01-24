"Фаворитка": блестящая Эмма Стоун и полцарства в придачу

Sobesednik.ru о том, зачем обязательно нужно посмотреть главную премьеру зимы — «Фаворитку».

«Фаворитка» успела произвести фурор ещё задолго до выхода на экраны. Получив больше всего номинаций на BAFTA, картина затем оказалась и практически в каждой категории «Оскара».

Вообще история Англии стала популярна среди режиссеров — вместе с «Фавориткой» на большие экраны вышли «Две королевы». И если первую картину критики расхваливали наперебой, то второй пришлось несладко: помимо костюмов она зрителей мало чем удивила.

Судьба «Двух королев» вполне могла бы постигнуть и «Фаворитку», если бы не ее режиссёр — Йоргос Лантимос. Обычно от фильмов «про историю» (или любые перипетии в ее контексте) примерно знаешь чего ждать: сначала будет что-то сентиментальное, потом не обойдётся без драмы, главный герой обязательно спасёт всех, ну и без любовной линии, полной романтики и умиления никуда. Но учитывая предыдущие работы Лантимоса, — скажем, тот же «Лобстер», — перед экраном садишься, ожидая чего-то необычного. И не ошибаешься.

Фильм переносит зрителя в XVIII век. В Англии правит королева Анна (Оливия Колман), в стране полным ходом идёт война с Францией, а Её Величество даже не знает о том, закончилась она или нет: все, что интересует монарха с 17 кроликами (каждый в честь потерянного ребёнка), — это как уменьшить боль от подагры и как угодить своей фаворитке леди Саре Марльборо (Рейчел Вайс). И пока Анна дарит Саре, чей муж ведёт боевые действия, дворцы, та вовсю управляет королевством. Она решает, продолжать войну или нет, менять ли правительство, и никто не может ей слова поперёк сказать — даже сама королева, которой леди Сара запрещает встречать русских послов, так как Анна из-за своего макияжа «похожа на барсука». Фаворитка спокойно говорит королеве, что та, например, жирная, и все ей сходит с рук — до поры до времени.

В замке появляется кузина леди Мальборо — юная Эбигейл (Эмма Стоун), чья семья потеряла все состояние из-за отца. Несмотря на то, что в начале Эбигейл может показаться тем самым непорочным главным героем, по сюжету фильма становится понятно, что ничего святого в ней нет. Ни в ком из всех трёх героинь нет ничего, что вызывало бы сочувствие: две из них до ужаса меркантильны, третья — отвратительна в своей лени и невежестве. Однако все трое так отлично сочетаются друг с другом, что зритель уже не может оторваться: они отпугивают, но одновременно и притягивают; вы не переживаете за кого-то одного, а лишь с нетерпением ждёте: кто же кого?

Потрясающе и то, как ловко режиссёр лавирует между жанрами. Весь фильм зритель до конца не уверен: это драма или комедия? А может, и вовсе триллер? Драматические сцены насыщенны долгими паузами, немыми сценами, криками и слезами, но удивительно, как это все сглаживается и сочетается с откровенной насмешкой и гротеском. Режиссёр в открытую смеётся над обычаями того времени: чего только стоит, например, напомаженный Николас Холт или сцена бала, на которой пара танцует так, будто пришла на шоу «Танцы».

«Фаворитка» прекрасна в своей порочности. Это фильм и воспевающий хитрость и обман, и раскрывающий трагедии отдельных людей. Ну а в справедливости номинации Эммы Стоун на «Оскар» и сомневаться не приходится: так ловко обмануть зрителей и заставить их сначала поверить в ангельскую натуру своего персонажа, а затем показать им её темную сторону и заставить всем сердцем ее ненавидеть — это ли не великое актёрское мастерство?

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