Быков – о новом главе Омского минздрава: Понятно теперь, кому на Руси служить хорошо?

Дмитрий Быков размышляет о двух типах службы в России: той, что оставляет ощущение тотальной бессмыслицы, и той, что приносит повышения.

В ленте новостей символично сошлись две новости, дающие повод поразмышлять: кому на Руси служить хорошо.

Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский

Под Воронежем срочник расстрелял сослуживцев (трое убиты, один ранен – по сведениям на утро понедельника), а главврач той омской больницы, где лечили Навального, Александр Мураховский, повышен в должности и возглавит Минздрав Омской области.

Расстрелы сослуживцев – такое же национальное явление, как расстрелы одноклассников в американских школах. Происходит это, как утверждают высшие военные чины, по двум причинам: либо призывник «не умел за себя постоять», плохо подготовился к службе и редко мылся, либо ему девушка написала, что не дождется. Даже если потом выясняется, что служить они очень хотели и к армии тщательно готовились, мантра повторяется все равно.

Я ни в коем случае не оправдываю убийц – просто они готовились, видимо, не к той службе. Не к беспрерывным унижениям, не к бессмысленной шагистике, не к примитивному вымогательству, а главное – не к ощущению тотальной бессмыслицы, которое никуда не делось даже после сокращения срока службы: дедовщина вроде стала меньше, бессмыслица – нет. Эта тошная скука и чувство украденного времени неизбежны, когда армия остается призывной, когда главная задача этой армии – школа жизни для молодежи, воспитание покорности и дисциплины, а в крайних случаях и поддержание стабильности, если придется усмирять собственный народ.

Ровно год назад – 25 октября 2019 года – Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в Забайкалье. И про него говорили все то же самое. И в отдельно взятой части, наверное, даже приняты были меры, полетели, как всегда после армейских происшествий, какие-то головы – но ничего не изменилось и не изменится, потому что это такая служба, готовящая к такой жизни. Что в советском, что в несоветском союзе.

Зато у Александра Мураховского своя служба, в элитных, так сказать, частях, на участке опасном и важном, и она интересна, осмысленна, открывает карьерные перспективы. Он все сделал правильно и пошел на заслуженное повышение. Это тот самый врач, который нашел у Навального нарушение обмена веществ. Рядовые омские врачи, которые Навального как раз спасли, ничего себе от власти не заслужили, даром что именно они сейчас находятся на передовой. А Александра Мураховского, который без верховного звонка и Юлию Навальную к мужу не пропускал, поощрили – и правильно сделали. Я разве против? Это служба такая, и она как раз не оставляет ощущения унижений и тупой бессмыслицы. Понятно теперь, кому на Руси служить хорошо?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2020 под заголовком «Две службы».