В Забайкалье солдат застрелил восьмерых своих сослуживцев из-за нервного срыва

Минобороны отчиталось о задержании солдата-срочника, который открыл огонь по своим сослуживцам в Забайкалье.

Как передает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на заявление Минобороны, инцидент произошел в воинской части в ЗАТО Горный Забайкальского края в 18.20 часов по местному времени в пятницу, 25 октября. Отмечается, что военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия во время смены караула. В результате его действий восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

В Минобороны уточнили, что солдат в настоящее время задержан. Его действия, по словам представителей ведомства, являются следствием нервного срыва, «вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».