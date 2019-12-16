Эпидемия ожирения охватила самые бедные страны планеты

Ученые из США установили, что эпидемия ожирения дотянулась до самых бедных стран Азии и Африки.

Специалисты из Университета Северной Каролины совместно с экспертами Всемирной организации здравоохранения отследили распространение по нашей планете «пустых калорий». Так называют разного рода фастфуд и закуски, которые не несут никакой питательной ценности для организма человека, но «награждают» нас множеством лишних калорий.

Впервые в истории установлено, что «пустые калории» добрались до самых бедных и отдаленных стран Азии и Африки. Теперь и там развиваются сети фастфуд-ресторанов, которые предлагают посетителям дешёвые и очень сытные блюда, необыкновенно вредные для здоровья. Именно их дешевизна в сочетании с притягательным вкусом и способностью насыщать, а также яркие маркетинговые стратегии привлекают миллионы людей в эти рестораны. Они же являются и главной причиной эпидемии ожирения.

Если ещё несколько лет тому назад было сложно представить такое число жертв ожирения в беднейших странах Латинской Америки, Карибского бассейна и Восточной Европы, то теперь эта эпидемия добралась до Азии и даже Африки, ранее страдавшей от голода. Исследование показало, что в 48 наиболее бедных странах мира среди населения отмечается не только недоедание, но и ожирение.