Диета без глютена и казеина не помогает при аутизме

Безглютеновая диета не даёт никакого преимущества детям с аутизмом.

Родители детей, страдающих от аутистических расстройств, постоянно ищут новые методы терапии. Некоторое время назад появилась информация о том, что типичные симптомы аутизма вроде нарушений в общительности и неспособности устанавливать контакт глазами можно сгладить за счёт питания, не содержащего глютена. Именно поэтому многие родители перевели своих детей на так называемую безглютеновую диету. Информация об этом содержится на многих сайтах, предлагающих таким детям питаться продуктами без глютена и белка казеина.

Авторы этой концепции считают, что глютен и казеин вызывают или ухудшают симптомы аутизма, но каких-то серьезных научных доказательств этому нет. Единственное, на что могут опираться сторонники этой теории, — так это на исследование 1998 года, которое показало, что аутизм может вызываться утечками нутриентов из желудка.

Но данное исследование никогда не подтверждалось никакими другими научными работами. Более того, до сих пор в распоряжении науки нет никаких данных о том, что глютен или казеин каким-то образом выбираются из кишечника, провоцируя симптомы аутизма. Так что безглютеновая диета детям с аутизмом не помогает.