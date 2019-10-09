Процесс возрастной прибавки веса оказался неизбежным

Появление лишнего веса по мере старения может быть неотвратимым, как показало новое исследование.

Шведские ученые выяснили, что прибавка веса по мере старения может считаться неотвратимым явлением. Исследователи из Каролинского института обнаружили, что скорость, с которой мы накапливаем и удаляем липиды из жировых клеток, с возрастом замедляется. А это означает, что человеку в среднем и пожилом возрасте поправиться гораздо проще, чем в молодом возрасте, когда скорость метаболизма выше.

Авторы исследования наблюдали за двумя группами людей. В первую входили 54 мужчины и женщины, за ними следили в течение 13 лет. А во вторую группу была включена 41 женщина с морбидным ожирением, прошедшая через бариатрические хирургические операции. У всех участников отмечалось снижение процесса удаления липидов из жировой ткани вне зависимости от того, набирали они вес или теряли его.

Все добровольцы, которые не улучшали питание или не увеличивали интенсивность физических нагрузок, набрали в среднем 20% своей массы тела за период наблюдения. Это первое научное исследование, которое чётко продемонстрировало, что процессы в жировых тканях регулируют изменения массы тела во время старения вне зависимости от всех других факторов, и оно открывает новые пути для развития средств лечения ожирения.