Екатерина Стриженова похвасталась тонкой талией

Популярная телеведущая Екатерина Стриженова в марте прошлого года отметила пятидесятилетний юбилей и стала замечать, что ей трудно избавиться от лишнего веса. Об этом она призналась в своем микроблоге Instagram. «Особенно трудно контролировать калории, когда ты работаешь с утра до вечера и не можешь сам себе приготовить еду», — писала она.

Тогда Екатерина прибегла к бессолевой диете и за короткое время сбросила три килограмма. Но помогло это ненадолго. Тогда Стриженова, человек далекий от спорта, оборудовала прямо у себя на рабочем месте тренажер и стала заниматься под руководством тренера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 24 Янв 2019 в 9:53 PST

Умеренные физические нагрузки плюс жесткое соблюдение кетодиеты (полный отказ от углеводов и употребление большого количества жиров) привели звезду к впечатляющему результату. По признанию самой Екатерины, с начала этого процесса прошло четыре месяца.