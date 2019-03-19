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В России диагностируется в 50-70 раз меньше депрессий, чем предполагается, исходя из мета-анализов

А также подозрительно часто устанавливается диагноз шизофрения

Фото: Instagram @misha_marker, мем «заплаканный кот»

Член Правления Российского общества психиатров и доктор медицинских наук Иван Мартынихин проанализировал данные диагностической работы российских врачей-психиатров. Исследование было опубликовано в научном журнале Consortium Psychiatricum, а его выводы публикует портал «Психиатрия и нейронауки»

Выяснилось, что многие диагнозы в российских клиниках устанавливаются гораздо реже, нежели того следует ожидать, исходя из данных международных эпидемиологических исследований. 

Например, биполярное аффективное расстройство в России встречается в 90-150 раз реже, чем распространенность этого диагноза по данным мета-анализов. Депрессии диагностируют в 50-70 раз реже, тревожные расстройства – в 25-50 раз реже, аутизм – в 30 раз реже.

При этом неоправданно часто встречаются диагнозы шизофрении и непсихотических психических расстройств.

Толь 19% врачей подтвердили, что пользуются в работе диагностическими критериями Международной классификации болезней десятого пересмотра. Это может отрицательно сказываться на качестве оказываемой психиатрической помощи.

Многие психиатры ставят пациентам диагноз шизофрения, ориентируясь на устаревшие подходы и субъективные убеждения. 20% вовсе ставят диагноз для обоснования группы инвалидности, чтобы пациент получал льготные лекарства.

Рубрика: Здоровье

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