Психиатр объяснил, почему некорректно сравнивать антидепрессанты с наркотиками

Медицинский руководитель правозащитного проекта «Дело Пинеля» Виктор Лебедев на личной странице в Твиттере опроверг распространенное предубеждение в отношении антидепрессантов.

Среди критиков медицинского подхода к терапии депрессии часто звучит аргумент, будто бы человек на антидепрессантах начинает испытывать зависимость от таблеток.

Доктор объясняет, что для зависимости характерны сильное желание к приему веществ, утрата контроля принимаемых доз, абстинентный синдром (ломка), снижение восприимчивости к веществу, отказ от остальной социальной жизни в угоду зависимости и продолжение приема, несмотря на очевидность губительного эффекта. Три из шести симптомов могут говорить об аддикции у человека.

Виктор Лебедев // Стоп-кадр YouTube

К тому же, у веществ должна быть способность серьезно и быстро активизировать дофаминовую систему головного мозга, чтобы человек субъективно испытал удовольствие. Антидепрессанты же имеют накопительный эффект. Чтобы пациенту стало лучше, требуются недели терапии. Поэтому таблетки пьют по расписанию, а не как водку — по вечерам или под настроение.

«Антидепрессанты поднимают сниженное настроение до нормального у пациентов. Они поднимают со дна озера, но не дают взлететь - я использую такую метафору. Чтобы взлететь ("кайфануть") нужны крылья, а антидепрессанты у здоровых людей вызывают не эйфорию, а побочные эффекты», — пишет Лебедев.

Отмена препаратов действительно приводит к ухудшению состояния пациентов, но некорректно сравнивать это с ломкой.

«Обезболивающие препараты, противосудорожные, лекарства против давления и многие другие - если их отменить, то - вы не поверите - симптомы вернутся. Будет больно, подскочит давление, вернутся эпилептические приступы. Хотите обвинить неврологов и кардиологов вместе с психиатрами?» — парирует на тиражируемое заблуждение врач.

В некоторых случаях прием антидепрессантов продолжается очень долго, а где-то и вовсе всю жизнь. Виктор Лебедев сравнивает это с переломом и ампутацией. Так же и в психиатрии: кому-то нужен временный гипс, а кому-то — протез на всю жизнь.