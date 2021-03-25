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Мэрия признала, что розыгрыши квартир и «Коробки здоровья» не помогают в вакцинации

Ракова также рассказала, как в Москве борются с фиктивной вакцинацией и призналась, что не понимает, почему люди не прививаются

Фото: АГН "Москва"

Анастасия Ракова

Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова рассказала, что активизация кампании вакцинации населения происходит, как правило, в двух случаях: если растет число заболевших и параллельно нагнетается обстановка в СМИ и если вводятся новые ограничения для непривитых. 

Другие методы склонить граждан к прививке, по её словам, не работают. В частности, это касается столичных программ розыгрыша квартир и машин, а также раздача пенсионерам «Коробок здоровья», вместо которых позднее стало можно забрать 10 тысяч рублей:

«Мотивационные меры мы вводим. И все знают, что и квартиры разыгрывали, и машины разыгрывали, и людям пенсионного возраста "Коробку здоровья" предлагаем, не хотите «Коробку здоровья» — 10 тысяч. Но вот такого суперэффекта я от этих мер не видела», — объясняет она РИА Новости.

Также Ракова рассказала, что для борьбы с фиктивной вакцинацией в Москве используются камеры слежения. По её словам, специалисты отслеживают, сходятся ли данные внесенные медиками в систему с реальностью и была ли сделана прививка или же ампула с препаратом отправилась в урну. Она также признает, что подобные случаи бывают: «Как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть».

При этом понять, почему москвичи не хотят прививаться, г-жа Ракова не может: «Еще год назад я бы как-то могла понять сомнения людей — новая вакцина, только вошла в гражданский оборот, количество привитых измеряется сотнями, — рассуждает она. — Сейчас мне сложно понять людей: мы видим, что вирус мутирует, мутирует быстро, одна волна сменяет другую. При этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания по самым высоким международным стандартам — не только у нас, но и за рубежом».

Отметим, что одним из главных аргументов антипрививочников является отсутствие у «Спутника V» одобрения Всемирной организации здравоохранения. Аналогичные западные и даже китайские препараты получили одобрение ВОЗ ещё зимой-весной этого года. Ранее власти списывали это на политическую конъюнктуру, но затем признали, что Минздрав просто не смог собрать нужные документы.

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