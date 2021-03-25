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В стационарах ковид-пациентов будут лечить «Миром-19» через нос

Новый препарат прошёл две из трёх стадий клинических исследований

Фото: ФМБА

Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат для лечения коронавируса «МИР-19». Лекарство используют с помощью небулайзера (ингалятора), насыщают им полость носоглотки, после чего, по заверению разработчиков из ФМБА, вирус перестаёт распространяться.

Название препарата никак не связано с пацифизмом или платёжной системой, оно расшифровывается как «малая интерферирующая РНК».

Препарат рекомендован для лиц от 18 до 65 лет. Он прошёл две из трёх стадий клинических испытаний.

Предполагается, что лечить им будут только в стационарных условиях по назначению. Впрыскивать вещество будут в течение 14 дней, дважды в сутки с разницей приёмов в 7-8 часов.

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