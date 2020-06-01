«По ОМС есть только ректальная»: врач пожаловалась, что треть пациентов из-за Путина просят назальную вакцину от ковида

Напомним, 24 ноября президент Путин рассказал, что после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт» он также использовал прививку в виде спрея. С октября она проходит вторую фазу клинических испытаний.

Больше всего шуток опустились ожидаемо до уровня ниже пояса: «Хорошо, хоть не ректальную», «Предлагайте в суппозитории».

Юмористов, которые отмечают, что сами намерены ожидать появления ректальной вакцины тут же отшивают с другой злободневной темой: «Это вам в другую "исправительную" организацию надо обращаться», «Я бы ответил так: извините, но из реальных вакцин кроме укола, в этой стране есть ещё уколы шваброй в шоколадный глаз. Других отчизна не предлагает, ну а все остальное от лукавого».

Другой шутник предложил обзавестись зубным порошком «Мятный» для таких случаев. «Нехитрым способом мы узнали процент россиян с телевизором вместо головы», – замечает пользователь под ником ААА.

«Все было хорошо, пока не появился назальный», – использует отсылки к тому, чьё имя боится называть Путин другой твиттерянин.

27 ноября глава Центра Гамалеи объяснил, как используется упомянутый Путиным препарат:

«Вводится обычным шприцем, на который обычно надевается иголка, с помощью которой делается всем хорошо известная инъекция. Но вместо иголки на шприц надевается специальная насадочка. Внутри этой насадочки находится фильтр с очень маленькими отверстиями. Вот красненькая вставочка - это фильтр, внутри которого находятся микроскопические отверстия, которые глазом мы не видим».