В Великобритании омикрон обогнал дельту менее чем за три недели. Уже семь случаев смерти

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид в эфире «Би-би-си» рассказа о прогрессирующем распространении омикрона — нового варианта коронавируса. По его словам, сейчас им в сутки уже заражается больше людей, чем дельтой. Власти страны подтвердили уже семь случаев смерти в результате болезни.

Согласно статистике, которую приводит министр, если 17 дней назад на омикрон приходился всего 1% зараженных, то сейчас — порядка 60%. Как раз примерно 17 дней, по его словам, занимает среднее время между заражением и госпитализацией.

Таким образом, учитывая, что уже 85 человек с омикроном попали в больницы, в ближайшее время нагрузка на систему здравоохранения Великобритании может вырасти кратно. По мнению Джавида, существует «реальный риск» перегрузки системы.

Количество заражений ковидом в Великобритании в последние дни достигает 90 тысяч случаев в сутки, что является абсолютным максимумом за все время. По словам главы Минздрава, даже столь высокие цифры выявляемости — не более чем четверть реальных случаев заражений.

Напомним, что в Лондоне — первом очаге распространения омикрона — уже введена чрезвычайная ситуация. Власти призывают граждан по возможности отказаться от контактов в предрождественский период и допускают возможность ужесточения карантинных мер в ближайшие дни.

В Великобритании привиты 81% населения, а 47% — вакцинировались повторно бустерной прививкой.