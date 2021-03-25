Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:34

В Великобритании омикрон обогнал дельту менее чем за три недели. Уже семь случаев смерти

В больницах уже 85 больных омикроном. До госпитализации проходит 17 дней. 17 дней назад в стране на омикрон приходился 1% зараженных, а сейчас 60%

Фото: Global Look Press

Акция протеста против ковидных ограничений в Лондоне, 18 декабря

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид в эфире «Би-би-си» рассказа о прогрессирующем распространении омикрона — нового варианта коронавируса. По его словам, сейчас им в сутки уже заражается больше людей, чем дельтой. Власти страны подтвердили уже семь случаев смерти в результате болезни.

Согласно статистике, которую приводит министр, если 17 дней назад на омикрон приходился всего 1% зараженных, то сейчас — порядка 60%. Как раз примерно 17 дней, по его словам, занимает среднее время между заражением и госпитализацией. 

Таким образом, учитывая, что уже 85 человек с омикроном попали в больницы, в ближайшее время нагрузка на систему здравоохранения Великобритании может вырасти кратно. По мнению Джавида, существует «реальный риск» перегрузки системы.

Количество заражений ковидом в Великобритании в последние дни достигает 90 тысяч случаев в сутки, что является абсолютным максимумом за все время. По словам главы Минздрава, даже столь высокие цифры выявляемости — не более чем четверть реальных случаев заражений.

Напомним, что в Лондоне — первом очаге распространения омикрона — уже введена чрезвычайная ситуация. Власти призывают граждан по возможности отказаться от контактов в предрождественский период и допускают возможность ужесточения карантинных мер в ближайшие дни.

В Великобритании привиты 81% населения, а 47% — вакцинировались повторно бустерной прививкой.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Игорь Ясулович: «Почему у Думы стоянки бесплатные тогда? Чиновники мало денег получают?»

Здоровье 4 часа назад

Московские власти полгода не могли согласовывать 15 доз «Спутника» для вакцинации бездомных

Лайфстайл 6 часов назад

Лекарство от старости

Экономика 2 дня назад

Минтруд не планирует давать пенсионерам 13-ю новогоднюю пенсию

Здоровье 2 дня назад

Ископаемое топливо убивает по миллиону человека в год

Здоровье 2 дня назад

Гинцбург: Ревакцинация «Спутником» дает «полную защиту» от омикрона

Здоровье 2 дня назад

Прорывные инфекции обеспечивают супер-иммунитет против COVID-19

Здоровье 2 дня назад

Дровяное отопление отвечает за половину опухолей, причиной которых стала экология

Лайфстайл 2 дня назад

Умный потребитель. Как определить поддельный сыр

Здоровье 2 дня назад

G7, ВОЗ и Роспотребнадзор заявляют о «пугающей» скорости распространения омикрона

Лайфстайл 2 дня назад

Проект, посвященный внутреннему туризму, взял премию Рунета

Здоровье 2 дня назад

69% россиян хотя бы иногда пьют алкоголь и только 7% уверены, что могут отличить «палёный» напиток

Лайфстайл 3 дня назад

Не подмаслишь – не поедешь: стоит ли подсаживаться на модные масла?

Здоровье 3 дня назад

Скорость распространения омикрона в воздухе в 70 раз выше

Здоровье 3 дня назад

Химические вещества в воздухе изменяют свою токсичность

Лайфстайл 3 дня назад

После климакса женщины чаще жалуются на мочевой пузырь

Экономика 3 дня назад

На сайте госзакупок нашли аукцион по закупке карамели для ФСО на 1,5 млн рублей

Лайфстайл 4 дня назад

Как выбрать живую елку к Новому году

Лайфстайл 4 дня назад

Когда государство может отобрать вашу приватизированную квартиру

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика