Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:58

Гинцбург: Ревакцинация «Спутником» дает «полную защиту» от омикрона

Глава Центра имени Гамалеи заявил о некой выборке, на которой бустер дает 100%-защиту от омикрона, но что это за исследование, непонятно

Фото: Global Look Press

Глава НИЦ эпидемиологии и вирусологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комбинация российской вакцины «Спутник V» с бустерной прививкой «Спутником Лайт» через полгода после неё дают стопроцентную гарантию от заражения новым вариантом коронавируса омикрон.

  • «Эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма омикрон», — приводит слова Гинцбурга ТАСС.

При этом Гинцбург не упоминает, на какой выборке и каким образом проводилось указанное исследование, и не приводит его результаты. Ни об одной другой вакцине подобных заявлений также не было.

Ранее международная исследовательская группа опубликовала предварительные данные испытаний влияния известных вакцин на омикрон, из которого следует, что защита от нового варианта вируса падает для всех препаратов, но в случае со «Спутником» она падает почти до нуля. При этом у экспертов есть вопросы к исследованию, а его полные данные пока не опубликованы.

Исследование также не касалось случая с третьей, бустерной прививкой. При этом в России неоднократно фиксировались случаи, когда ревакцинированные «Спутником» граждане заболевали даже дельта-вариантом коронавируса.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 час назад

Игорь Ясулович: «Почему у Думы стоянки бесплатные тогда? Чиновники мало денег получают?»

Экономика 1 час назад

Минтруд не планирует давать пенсионерам 13-ю новогоднюю пенсию

Здоровье 2 часа назад

Ископаемое топливо убивает по миллиону человека в год

Здоровье 3 часа назад

Прорывные инфекции обеспечивают супер-иммунитет против COVID-19

Здоровье 4 часа назад

Дровяное отопление отвечает за половину опухолей, причиной которых стала экология

Лайфстайл 7 часов назад

Умный потребитель. Как определить поддельный сыр

Здоровье 11 часов назад

G7, ВОЗ и Роспотребнадзор заявляют о «пугающей» скорости распространения омикрона

Лайфстайл 11 часов назад

Проект, посвященный внутреннему туризму, взял премию Рунета

Здоровье 21 час назад

69% россиян хотя бы иногда пьют алкоголь и только 7% уверены, что могут отличить «палёный» напиток

Лайфстайл 1 день назад

Не подмаслишь – не поедешь: стоит ли подсаживаться на модные масла?

Здоровье 1 день назад

Скорость распространения омикрона в воздухе в 70 раз выше

Здоровье 1 день назад

Химические вещества в воздухе изменяют свою токсичность

Лайфстайл 1 день назад

После климакса женщины чаще жалуются на мочевой пузырь

Экономика 1 день назад

На сайте госзакупок нашли аукцион по закупке карамели для ФСО на 1,5 млн рублей

Лайфстайл 2 дня назад

Как выбрать живую елку к Новому году

Лайфстайл 2 дня назад

Когда государство может отобрать вашу приватизированную квартиру

Лайфстайл 2 дня назад

Топ-3 караоке-приложения для смартфонов

Лайфстайл 3 дня назад

Почему перед Новым годом падает настроение и что с этим делать

Здоровье 3 дня назад

Кремль признал, что Россия так и не предоставила ВОЗ данные для признания «Спутника»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика