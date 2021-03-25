Гинцбург: Ревакцинация «Спутником» дает «полную защиту» от омикрона

Глава НИЦ эпидемиологии и вирусологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комбинация российской вакцины «Спутник V» с бустерной прививкой «Спутником Лайт» через полгода после неё дают стопроцентную гарантию от заражения новым вариантом коронавируса омикрон.

«Эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма омикрон», — приводит слова Гинцбурга ТАСС.

При этом Гинцбург не упоминает, на какой выборке и каким образом проводилось указанное исследование, и не приводит его результаты. Ни об одной другой вакцине подобных заявлений также не было.

Ранее международная исследовательская группа опубликовала предварительные данные испытаний влияния известных вакцин на омикрон, из которого следует, что защита от нового варианта вируса падает для всех препаратов, но в случае со «Спутником» она падает почти до нуля. При этом у экспертов есть вопросы к исследованию, а его полные данные пока не опубликованы.

Исследование также не касалось случая с третьей, бустерной прививкой. При этом в России неоднократно фиксировались случаи, когда ревакцинированные «Спутником» граждане заболевали даже дельта-вариантом коронавируса.