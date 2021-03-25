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G7, ВОЗ и Роспотребнадзор заявляют о «пугающей» скорости распространения омикрона

Омикрон превращается в глобальную угрозу здравоохранению №1, уверены в G7. Вариант скоро станет доминирующем в США и Великобритании

Фото: Global Look Press

Министры здравоохранения стран «Большой семерки» пришли к выводу, что омикрон-вариант коронавируса является наибольшей угрозой в этой сфере, стоящей перед человечеством. Они также согласны, что лишь объединив усилия по диагностике, секвенированию, лечению от ковида и вакцинации можно достичь наилучших успехов.

«Глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую большую текущую угрозу для глобального общественного здравоохранения», — поясняют в Минздраве Великобритании.

Исходя из количества случаев заражения новым вариантом вируса, главный инфекционист США Энтони Фаучи уже заключил, что вскоре именно омикрон станет доминирующем в Соединенных Штатах. Во Всемирной организации здравоохранения также сообщают об удвоении числа зараженных каждые два-три дня. Такие темпы распространения болезни даже в случае малой летальности нового варианта — что ещё не подтверждено — может привести к «потрясению» системы здравоохранения Великобритании, заявил спецпредставитель ВОЗ Дэвида Набарро.

Глава российского Роспотребнадзора Анна Попова также заявила об опасениях относительно омикрона: 

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском» (цитата по РИА Новости).

В России пока официально выявлено лишь 25 случаев заражения омикроном.

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