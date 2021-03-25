В Великобритании зафиксирована первая в мире смерть от омикрон-штамма коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в стране умер один из зараженных новым штаммом коронавируса пациентов. Британский лидер призывает не надеяться, что омикрон будет более мягким, чем дельта, а немедленно идти и делать бустерную прививку.

«К сожалению, омикрон вызывает госпитализации, и, к сожалению, подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от омикрона», — приводит слова Джонсона Sky News.

«Идея, что это какая-то более мягкая версия вируса, я думаю, мы должны отставить её в сторону и просто признать очевидные темпы, с которыми [омикрон] ускоряет распространение болезни среди населения», — призвал премьер-министр. По его словам, самым верным решением в этой ситуации будет дополнительная вакцинация третьей, так называемой бустерной дозой.

Отметим, что до этого случая не сообщалось ни об одном случае смерти от омикрона. В России уже официально зафиксированы 16 случаев заражения омикрон-штаммом, сказала сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. Однако все они — люди вернувшиеся из ЮАР. Официально случаев распространения болезни, которые бы вышли за границы карантина, не зафиксировано.