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Оперштаб объяснил длительность введённого локдауна особенностями «дельта»-штамма

11 дней позволят, по мнению эпидемиологов, разорвать две цепочки передачи вируса

Фото: Global Look Press

Столичный оперштаб по противодействию распространению коронавируса пояснил, что длительность локдауна с 28 октября по 7 ноября обусловлена эпидемиологическими особенностями самого распространённого штамма болезни.

«По наблюдению эпидемиологов, инкубационный период «дельта»-штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода», – говорится в сообщении штаба.

При этом отмечается, что все инфраструктурные городские службы продолжат работу, в том числе транспорт и поликлинические службы. Стоматологическая помощь будет оказываться в случае экстренной или неотложной необходимости.

Продолжат работу и те магазины, в ассортименте которых продается не менее 30% товаров первой необходимости. Алкомаркеты уже приспособились к этой инициативе.

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