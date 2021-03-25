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Алкомаркеты не собираются закрываться в нерабочие дни, несмотря на указ Собянина

Мы опросили самые популярные из них

Магазин алкоголя
Фото: Global Look

Алкомаркеты (магазины, торгующие, преимущественно, алкоголем) будут закрыты в Москве в на период нерабочих дней. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники. Распоряжение затрагивает даже 4 ноября, на которое приходится государственный праздник День народного единства. 

Под ограничения  должны попасть те магазины, ассортимент которых на 70% и более состоит из алкоголя.

Однако, представители всех известных алкомаркетов рассказали “Собеседнику”, что планируют продолжать работать. 

Сеть “Ароматный мир”: Будем работать в обычном режиме

Сеть “Отдохни”: Будем работать в обычном режиме

Сеть “Сомелье”: Будем работать в обычном режиме

Сеть “Бристоль”: Будем работать в обычном режиме

Магазин элитного алкоголя “Декантер”: О распоряжении мэрии, конечно, слышали. Пока никаких указаний о закрытии не было 

Представители сети “Красное и Белое” ответили официальным письмом:

- В Москве и области мы работаем по нашему стандартному графику. Ограничения нас не коснулось. Кроме того, мы продаем товары первой необходимости по более выгодным ценам, чем в других сетевых магазинах. Наши цены помогают экономить бюджет пенсионерам и людям, которые остались без работы. Например, яйца (С1/С0) у нас стоят 39,90 рублей/1 уп., молоко 2,5% — 49,99 руб/1 л...

По информации “РИА Новости”, сеть “Винлаб” также планирует продолжать работу в обычном режиме.

Информацию о закрытии алкомаркетов подтверждает указ Сергея Собянина, опубликованный на сайте столичной мэрии. Согласно ему, в период нерабочих дней посетители и работники не будут допускаться на территории объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов и торговых объектов, продающих в розницу продукты питания или непродовольственные товары первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%.

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