В мэрии Москвы рассказали, как будут работать учреждения социальной сферы в нерабочие дни

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что социальные учреждения города перейдут на особый режим в связи с объявлением нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

«В Москве будут продолжать работу пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Сделать прививку можно без записи в популярных общественных местах или по записи в поликлинике. Пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию будут открыты в центрах госуслуг, торговых центрах и транспортно-пересадочных узлах – всего 50 точек», – приводятся слова Раковой на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается также, что с 28 октября по 7 ноября продолжат работать 25 дежурных офисов «Мои документы». Они будут предоставлять услуги по регистрации смерти и расторжения брака. Забрать готовые документы можно до 28 октября либо после окончания нерабочих дней.

Загсы в дни ограничений будут работать в особом режиме по ранее поданным заявлениям. Молодожены, у которых дата регистрации брака назначена на нерабочие дни, смогут заключить брак.

В школах на этот период объявлены каникулы. По согласованию с управляющим советом школы их срок можно было увеличить с 25 октября по 7 ноября включительно.

Государственная ветеринарная клиника будет работать по обычному графику. При этом ветеринарные участки «Северный», «Отрадное», «Первомайский» и «Солнцевский», а также Станция по борьбе с болезнями животных ЮВАО закроются на нерабочие дни.

Главархив Москвы в нерабочие дни будет закрыт. Центры социальной помощи семье и детям и центры поддержки семьи и детства 28, 29 октября и 1–3 ноября будут работать в онлайн-режиме.