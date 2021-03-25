«Уж лизнули так лизнули»: в сети обсуждают комендантский час в Хакасии и въезд по QR-кодам в Севастополь

Глава Хакасии Валентин Коновалов Власти Хакасии на странице во «ВКонтакте» сообщил, что в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции с 28 октября по 7 ноября в республике разрешат предприятиям общепита обслуживать клиентов только навынос и приостановят работу общественного транспорта в Абакане, Саяногорске и Черногорске.

Но главным решением властей стало введение комендантского часа.

«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 6:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно», - сказал глава региона во время прямого эфира в Instagram.

Также неожиданным решением отметились власти Севастополя. Его губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в период нерабочих дней севастопольцы при выезде из города и жители Крыма при въезде в него должны будут предоставить QR-коды.

Как сообщалось ранее, пункты контроля на въезде в Севастополь установят с 30 октября по 7 ноября из-за напряжённой ситуации с COVID-19, туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесённое заболевание, либо медотвода от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом. Данная мера вводится на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней.

«Для того чтобы обеспечить эффективность всех мероприятий и разомкнуть максимально цепочки контактов, севастопольцам, которые планируют выехать из Севастополя, и крымчанам, которые планируют заехать в Севастополь, нужно предоставить один их трёх документов», - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба.

В соцсетях принялись тут же обсуждать инициативы обоих губернаторов.

«Въезд и выезд по кодам надо срочно перенять другим губернаторам», - сыронизировал читатель.

«И что, вы действительно думаете, что Севастополем это всё ограничится? Это только пробный шар, - предположил россиянин. – А потом удивляются, что все в Турцию и Египет рванули»

«Дожили до комендантского часа! Смотрят, как переварим, чтобы потом можно было спокойненько вводить по любому поводу», - высказал похожую мысль и о Хакасии сибиряк.

«Комендантский час может быть только при ЧС. Она объявлена? Если нет - самодеятельность!» - категоричен юрист.

«Ну, вот и дожили! Субъекты вводят комендантский час, а народ уходит в «партизаны»?» - пошутил москвич.

«Уже и до комендантского часа дошли. Что ещё придумают?» - задумался студент.

«Уж лизнули так лизнули...» - пошутил петербуржец.

«Да, с 22:00 до 6:00 утра следующего дня вирус особо свиреп», - прозвучала напоследок ещё одна шутка.