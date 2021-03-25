COVID-19 за сутки в России: 36 582 человека заболели, 1 123 пациента скончались

Второй день в российской ковидной статистике обходится без новых антирекордов по числу заражений, но побит очередной антирекорд по количеству летальных случаев – 1 123 человека скончались за минувшие сутки от коронавируса. Заболели 36 582 человека, передает столичный оперштаб.

Число выздоровевших за сутки – 29 151. В 8,3% нововыявленных случаев болезнь не проявлялась клинически.

5 789 новых заболевших зарегистрированы в Москве, 2 913 – в Петербурге, 2 670 – в Подмосковье. Среди регионов наиболее худшая ситуация в Самарской области (1 297 случаев заражения). Следом идет Нижегородская область с 783 случаями заражения.

Всего за время пандемии от ковида скончались почти 234 тысячи человек.