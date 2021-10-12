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Под Москвой два врача выдали более тысячи сертификатов о вакцинации, не прививая пациентов

Два подмосковных медика успели до задержания продать свыше тысячи фиктивных сертификатов о вакцинации против COVID-19

Фото: Скриншот

Два врача в одной из больниц Московской области наладили эффективный бизнес. Вместе с шестью подельниками они начали продажу фиктивных сертификатов о вакцинации — когда порталу «Госуслуг» сообщают, что человек привился, но на самом деле препарат просто выливают, не вводя его пациенту.

Услугами медиков до того как об их деятельности стало известно правоохранительным органам успели воспользоваться более тысячи человек, сообщает пресс-служба Росздравнадзора. Операция по выявлению банды проходила при взаимодействии регулятора с региональными отделениями МВД и Следственного комитета (следственного отдела по городу Электросталь).

В Росздравнадзоре также пишут, что содействие подозреваемым оказывали некие «должностные лица еще нескольких медицинских учреждений Московской области», однако их имена следователям по-прежнему неизвестны.

Правоохранители также пытаются выяснить, кто из пациентов был привит по-настоящему, а кто получил фиктивный сертификат. Ждет ли их уголовная или административная ответственность, не уточняется.

Против уже задержанных участников фейковой вакцинации населения Московской области возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: часть 5 статьи 290 («Получение взятки»), часть 4 статьи 274.1 («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ») и часть 1 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

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