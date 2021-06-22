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Вылитые вакцины и уголовные дела: Как в России выглядит рынок фейковых сертификатов

Россия становится одним из лидером по смертности из-за COVID-19, но рынок поддельных сертификатов продолжает расти

Фото: Global Look Press

Россия становится одним из лидером по смертности из-за COVID-19, но рынок поддельных сертификатов продолжает расти. Еще в апреле врачи сообщали о предложениях пациентов за вознаграждение вылить вакцину в раковину, чтобы получить сертификат о вакцинации, сейчас же медики сами предлагают такие незаконные услуги.

Накануне в Калининграде полиция задержала старшего администратора одной из больниц. По версии правоохранителей, женщина за вознаграждение от 1 500 до 3 500 рублей продавала ложные сертификаты о проведении вакцинации препаратом «Спутник Лайт». «Вакцину сама в раковину сливала, а в документах писала, что люди провакцинированы», – рассказала она правоохранителям. 

6 июля сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 40-летнего улан-уденца. В ходе проверки документов мужчина предъявил полицейским в том числе и сертификат о произведённой профилактической прививке от COVID-19, который оказался поддельным. Он признался, что изготовил фейковую справку самостоятельно, для того чтобы выехать через пост контроля в Прибайкальский район на подработку. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Как пишет Baza о черном рынке сертификатов, со стороны врачей процедура выглядит точно так же, как и настоящая вакцинация, но без пациента. При этом ампулу утилизируют, как если бы прививка была сделана. «Её открывают, выливают, просто, если вдруг потом какая проверка будет, сложно объяснить, откуда десятки ампул лишних взялось с вакциной», — рассказал подробности один из продавцов услуги. 

Июнь запомнился многим москвичам не только введением QR-кодов для посещения общепитов, но и уголовными делами за поддельные сертификаты. Так, представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании троих участников преступной группы, которые подделывали и продавали сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В офисе мошенников полицейские обнаружили незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медицинских организаций, штампы с наименованиями вакцины. 

Всего в столице возбудили 44 уголовных дела об изготовлении и сбыте поддельных медицинских документов. А Росэпидемнадзор закрыл 150 сайтов, предлагавших поддельные сертификаты. 

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации преступник может получить наказание до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа предусмотрена ответственность до одного года тюрьмы.

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