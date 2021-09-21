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Путин заявил, что целый день провел с человеком, инфицированным ковидом, но не заболел

Президент утверждает, что у него сохраняется высокий титр антител после прививки, сделанной в феврале

Фото: скриншот с трансляции РБК

Владимир Путин

Владимир Путин сообщил, что у него до сих пор сохраняются высокие титры антител к коронавирусу после прививки «Спутник V», которую он сделал в феврале. Он поделился этим фактом на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает официальный канал первой российской вакцины в Telegram.

Напомним, что ранее Путин отбывал на самоизоляцию из-за того, что у нескольких человек из его окружения выявили COVID-19.

«У меня титры высокие, слава богу, пронесло [не заболел]. <…> Целый день с инфицированным провел и не заболел», – говорит президент.

Встреча Путина и Эрдогана проходит сегодня в Сочи. Напомним, неделю назад турецкий глава государства отказался признать результаты думских выборов в Крыму.

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