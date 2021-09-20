Володин сообщил о своей ревакцинации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в личном телеграм-канале сообщил, что вакцинировался российским препаратом во второй раз.

Впервые прививку он сделал год назад, а в мае прошел ревакцинацию из-за снижения уровня антител.

«Вакцинация - дело добровольное, и каждый вправе самостоятельно решать, делать прививку или нет. Но важно понимать, что это ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье близких, коллег, окружающих», – пишет Володин.

По словам политика, именно вакцинопрофилактика позволила сохранить работу Госдумы по возвращении с каникул. В онлайн-формате проводить законотворчество, по его словам, было бы сложно или вовсе невозможно.

Ранее Володин призвал российской делегации отказаться от участие во встрече ПАСЕ из-за того, что россиянам запретили свободно передвигаться по Страсбургу, поскольку в Европе не признана вакцина «Спутник V». Володин уверен, что в этой ситуации европейские политики лоббируют интересы большой фармы.