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Володин считает, что делегацию РФ в ПАСЕ ограничивают в правах в интересах фармгигантов

Российской делегации ранее запретили свободно передвигаться по Страсбургу из-за непризнания в Европе нашей вакцины

Фото: АГН "Москва"

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для России было бы правильно вовсе не принимать участия в заседании ПАСЕ, поскольку российскую делегацию там подвергают дискриминации. 

Ранее представителям РФ запретили свободно передвигаться по Страсбургу, поскольку в Европе до сих пор не признана российская вакцина «Спутник V».

«Подобные решения принимаются не случайно, а с конкретной целью – пролоббировать продукт крупных фармацевтических компаний – американских и европейских, – пишет Володин в своем телеграм-канале. – Наша вакцина сегодня одобрена более чем в 70 странах мира. Она показала свою эффективность. Но при этом европейцы говорят, что не признают “Спутник”. Это попытка политизировать процесс признания вакцин»

Володин заявил, что своими ограничениями ПАСЕ нарушает права всех граждан РФ, поскольку депутаты, которые должны были выступить в дискуссии, были избраны путем народного голосования.

Теги: #Володин, #ПАСЕ

Рубрика: Политика

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