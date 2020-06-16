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Вчера, в 23:50

Эрдоган отказался признать выборы в Крыму. Песков понадеялся, что президент Турции "отдаст дань правде"

Мария Захарова уверена, что после этого заявления Эрдогана отношения между Турцией и РФ ухудшатся

Фото: Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед Генассамблеей ООН заявил, что российские выборы, прошедшие в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы.

«Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем»

, – цитирует Эрдогана «Интерфакс».

Представительница МИД РФ Мария Захарова уже отметила, что это заявление со стороны главы турецкого государство одинаково плохо повлияют на взаимоотношения между странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассчитывает на то, что Эрдоган в итоге встанет на сторону России в крымском вопросе: 

«Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся, мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел»

, – заявил Песков.

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