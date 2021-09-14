Лишь 2% женщин-гинекологов не назначают своим пациенткам гормональные контрацептивы ни с лечебными, ни с противозачаточными целями. При этом 70% врачей этого профиля сами пользуются оральными гормональными контрацептивами, что в два раза выше, чем показатели среди других женщин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ и компании «Гедеон Рихтер». В преддверии Всемирного дня контрацепции социологи опросили 800 женщин из России.

Если среди гинекологов число пользующихся комбинированными оральными контрацептивами (КОК) не зависит от возрастной группы, то среди других женщин КОКи пользуются наибольшей популярностью среди россиянок в возрасте 35-45 лет (46% от числа опрошенных).

Только 19% гинекологинь репродуктивного возраста за последний год пользовались барьерными средствами защиты (в том числе презервативами), в то время как среди других женщин этот показатель равен 51%. Тревожно, что среди опрошенных девушек 18-24 лет 18% использовали в качестве контрацепции прерванный половой акт.

81% врачей одобряют использование КОКов как для контрацепции, так и для лечения. 64% опрошенных медиков считают, что оптимальный период приема препаратов должен быть в районе трех и более лет.

В 97% оральные контрацептивы назначают для регулирования менструального цикла. 78% врачей прописывают КОКи для профилактики функциональных кист яичников, устранения боли при эндометриозе и для косметического эффекта. 77% врачей рекомендуют КОКи для снижения признаков предменструального синдрома.