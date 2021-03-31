Больше половины женщин уверены, что с болями при месячных нужно просто смириться

51% женщин и 52% мужчин считают, что менструальные боли — это всего лишь часть повседневной жизни женщины, с которой надо смириться. Об этом свидетельствуют результаты глобального опроса компании Libresse.

В том числе 79% женщин отметили, что никогда не обращались к врачам даже при сильных болях, которые могут быть симптомами эндометриоза (заболевание при котором ткань внутренней оболочки матки проникает в соседние органы).

На доступность срочной гинекологической помощи в том числе влияет и социальный статус женщины. Например, для мигранток добиться приема у врача гораздо сложнее.

Усугубляется это все общими проблемами здравоохранения: ложное диагностирование, отсутствие достаточного финансирования гарантируемой медпомощи, укоренившаяся культура пренебрежения к женскому организму и другое.