Эксперты: Закон о заражении ВИЧ и ИППП устарел и снимает личную ответственность за здоровье

Александр Русин, акушер-гинеколог, дерматовенеролог:

– Когда эти статьи придумывали, ситуация немного была иная. С тех пор прошло много времени. Если мы говорим про статью 122 (заражение ВИЧ-инфекцией), то ситуация складывается таким образом, что в то время, когда эта статья действовала, она, действительно была очень актуальна. Было очень опасно вести половую жизнь. Терапию получали далеко не все [живущие с ВИЧ пациенты], ее было мало и число заражений было большим.

Сейчас, когда все-таки большой обхват терапией – те люди, которые ее принимают, спустя шесть месяцев уже имеют подавленную вирусную нагрузку и не представляют – то, наверное, она (статья УК РФ) немного неправомочна.

Но мы должны всегда помнить, что в нашей сфере всегда существуют диссиденты, которые болеют и не могут признать тот факт, что они больны, всячески отрицают и, к сожалению, в некоторых случаях способствуют заражению других людей. Вот для такой когорты нужно обязательно статью. И, если человек знает о своем статусе и продолжает вести половую жизнь, можно и более жесткое наказание, а не два-три года колонии.

Одно дело, если ты знаешь и делаешь все возможные условия, чтобы не заразить никого – это отлично. А если знаешь и продолжаешь подвергать риску, то надо уголовно наказывать.

Что касается сифилиса, то тут немного иначе. Тут тоже важен факт, знаешь ли ты о своем диагнозе. Если ты не знаешь и заражаешь, то ты ненаказуем. Поверьте, мало таких людей, которые узнают, что у них сифилис и решают, – а не пойти-ка мне позаниматься сексом. У людей шок и они думают, как бы поскорее вылечиться.

Но и формулировка в законе о «риске заражения» – странная. Когда меня спрашивают на лекциях и вебинарах, кто в группе риске по сифилису и ВИЧ, я говорю, что это такой глупый вопрос. Группа риска – все, кто живет половой жизнью. Да, есть когорты, кто более уязвим, но я знаю секс-работников, которые все знают и себя защищают, а есть те, кто просто единожды оступились и заразились.