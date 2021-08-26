Вчера, в 23:54

Гинеколог: Оральные контакты являются лидерами среди причин, приводящих к заражениям гонореей и хламидиозом

Россияне и россиянки считают безопасным делать минет и куннилингус без барьерных средств

Александр Русин

Акушер-гинеколог и дерматовенеролог Александр Русин поделился предварительными результатами анкетирования более 1 500 россиян на предмет отношения к сексуальному здоровью. Опросник находился в свободном доступе с апреля текущего года.

Сейчас данные переданы на подсчет специалистам, но врач готов подтвердить некоторые тревожные предположения.

«Есть данные о том, что многие считают оральный секс более безопасным и при оральном сексе не используют какие-либо защитные средства. И в настоящее время оральный секс является первым и основным источником инфицирования по гонорее и хламидиозу. В принципе, для этого и делалось такое исследование: это уже такой известный факт, но хотелось его подтвердить статистикой»

, – поделился Александр Русин в разговоре с Sobesednik.ru.

Венерологи рекомендуют использовать презервативы или латексные салфетки с непостоянными партнерами в том числе и во время минета или куннилингуса. Производители в свою очередь разрабатывают специальные средства барьерной защиты из натурального латекса и ароматизированной смазки именно для орально-генитального общения.

4 сентября отмечается День сексуального здоровья. Депздрав Москвы призвал жителей столицы с постоянной регистрацией посетить врача-венеролога и сдать анализы на самые распространенные инфекции, передающиеся половым путем. При наличии регистрации и полиса ОМС это абсолютно бесплатно для гражданина.

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